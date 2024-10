Bezwaar buurman tegen nieuwbouw verpest droom van Charles en 47 andere kopers

Charles Luijnenburg (31) dacht eindelijk zijn eerste eigen woning te hebben gevonden, maar die droom valt in duigen. Het nieuwbouwproject in Alphen aan den Rijn, waar hij samen met 47 andere starters een appartement zou krijgen, is stopgezet na bezwaar van een omwonende. De projectontwikkelaar heeft alle koopcontracten ontbonden, waardoor Charles noodgedwongen bij zijn ouders blijft wonen.

"Dit is niet wat je hoopt hoe het gaat wanneer je je eerste woning koopt," vertelt Charles. "Het contract wordt woensdag ontbonden en dan heb ik niks meer. Ik woon nog thuis bij mijn ouders en zou nu eindelijk op mezelf kunnen gaan wonen."

Projectontwikkelaar Theo Dohle betreurt de situatie enorm: "We vinden het heel erg voor de mensen die een appartement bij ons hebben gekocht. Door de langslepende juridische procedures hebben we de koopcontracten moeten ontbinden."

De frustratie bij Charles is groot, omdat hij vreest dat hij nu moeilijker aan een woning kan komen. "Ik verdien te veel voor sociale huur, en particuliere huur is veel te duur. Daarom was deze woning ideaal voor mij. Nu moet ik noodgedwongen op zoek naar iets anders."