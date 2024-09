Meeste huiseigenaren voor nieuwbouw op landbouwgrond en bouwplicht grondeigenaren

Bijna 60 procent van de huiseigenaren is voor de bouw van nieuwe woningen op landbouwgrond en weilanden. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 85.000 leden. Vier op de vijf respondenten wil daarnaast een bouwplicht voor grondeigenaren.

De bouw op landbouwgrond wordt gezien als een oplossing voor het urgente woningtekort, vooral omdat veel huiseigenaren vinden dat er te weinig bouwgrond beschikbaar wordt gesteld. Een meerderheid wil dat bouwgrondbezitters verplicht worden om daadwerkelijk te bouwen, om te voorkomen dat land braak blijft liggen in afwachting van waardestijging.

De woningmarkt is al jaren oververhit. Voor minder dan 3 ton is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak, maar het kan ook anders:

1:40 Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee

De vereniging ziet ook kansen in het beter benutten van bestaande woningen. Twee derde van de ondervraagden is bereid kleiner te wonen, en eenzelfde aantal vindt dat gemeenten moeten meedenken over het splitsen van grotere huizen. Dit zou volgens directeur Cindy Kremer potentieel 350.000 extra woningen kunnen opleveren.

Verduurzaming

Ook pleiten veel huiseigenaren voor inspraak van woningzoekenden bij nieuwbouwprojecten. Over verduurzaming zijn de meningen verdeeld: 7 op de 10 willen zelf beslissen over hun woning, en 55 procent is tegen verplichte afsluiting van het gasnet.