Nieuwbouwhuizen amper duurder, prijzen bestaande woningen stijgen verder

De prijzen van nieuwbouwhuizen stijgen veel minder hard dan koopwoningen die al langer bestaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal lag het prijsniveau van nieuwbouw maar 0,2 procent hoger dan een jaar eerder, en zelfs iets lager dan in het voorgaande kwartaal. De huizenprijzen van bestaande bouw gingen in dezelfde periode wel 8,6 procent omhoog.

Het gebrekkige aanbod wordt als belangrijke oorzaak genoemd van de forse stijging van de huizenprijzen. Daarnaast worden er volgens kenners te weinig huizen gebouwd.

Een huis kopen in Nederland is duur, en voor veel mensen is het een droom om in Spanje te wonen. Steeds meer Nederlanders gaan hun droom achterna en ruilen ons kikkerlandje in voor een huis aan de Spaanse Costa:

De verkoop van nieuwbouwwoningen ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. In het tweede kwartaal werden ongeveer 6100 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is bijna 84 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename is voor een groot deel het gevolg van de lage verkoopcijfers van vorig jaar.

Ook het aantal verkochte bestaande koopwoningen stijgt de laatste tijd. Volgens het CBS ging het in het tweede kwartaal om 47.900 verkochte huizen. Dat is 7,7 procent meer dan een jaar terug.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) merkte op basis van eigen cijfers eerder al dat de nieuwbouwmarkt weer aantrekt. "Het is een positief teken dat de nieuwbouw groeit. Toch kunnen we daarmee de toenemende woningvraag onvoldoende opvangen. We hebben meer woningen én de juiste woningen nodig", aldus Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van NVM Wonen, in juli.

Ook zij merkte op dat de prijzen van nieuwbouw zich heel anders ontwikkelen dan die in de bestaande markt. Dat zou onder meer te maken hebben met de focus van de politiek op woningen in het betaalbare segment. Ook de eerdere dip in de nieuwbouwmarkt, waarbij vooral duurdere projecten minder goed verkochten, heeft volgens de NVM waarschijnlijk geleid tot enige voorzichtigheid in het bepalen van de prijs van nieuwbouwwoningen.

