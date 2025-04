Bewoners kinderrijke buurt Muiden bezorgd om staalslakken: 'Moet weggehaald worden'

Bewoners van een nieuwbouwwijk in Muiden maken zich zorgen over mogelijk giftig grind in hun hofje, waar dagelijks kinderen spelen. Het grind zou staalslakken bevatten, een industrieel restproduct dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De gemeente Gooise Meren laat nu onderzoeken of het materiaal veilig is, na een waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bewoner Maarten Posma is flink geschrokken van het nieuws dat er mogelijk staalslakken in zijn buurt liggen. "We maken ons daar enorm veel zorgen over als buurt", zegt hij tegen Hart van Nederland. Ook buurtbewoner Roderick Rijnja beaamt dat: "Dit moet zo snel mogelijk weggehaald worden. Het kan niet dat dit in een kindvriendelijke wijk in de grond ligt."

Het nieuws kwam hard binnen bij de bewoners, en er lijken nu ook puzzelstukjes op hun plek te vallen. "Het blijkt dat er wel wat onverklaarbare problemen bij kinderen waren. Dan gaat het om bloedneuzen, luchtwegproblemen en geïrriteerde ogen. Ineens komen dat soort klachten wel samen, met de constatering wat hier op de grond ligt", aldus Maarten.

Lucht en water

Volgens toxicoloog Paul Scheepers is niet de stof zelf direct gevaarlijk. "Het is een bijproduct van staal. Het gevaar zit hem niet in de stof zelf, maar in het gebruik ervan. Als het namelijk wordt blootgesteld aan droge buitenlucht, kan het verwaaien en kan de kalk ingeademd worden op plekken."

"Ook kan het nat worden. Wat er dan gebeurt, is dat de kalk afstroomt en het water de giftige metalen meeneemt naar de omgeving. Op korte termijn zorgt dat voor bloedneuzen, luchtweg- en oogirritaties. Dat komt omdat de kalk het slijmvlies aantast en beschadigt. Op lange termijn kan dit nierschade veroorzaken", aldus Scheepers.

De gemeente Gooise Meren heeft het RIVM om advies gevraagd om vast te stellen of er gezondheidsrisico’s zijn, vooral op plekken waar kinderen spelen. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of verdere stappen nodig zijn.