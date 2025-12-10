'Huizen 8,8 procent duurder in 2025', einde stijging nog niet in zicht

Slecht nieuws voor mensen die een huis zoeken op de oververhitte woningmarkt. De huizenprijzen zijn al torenhoog, en volgens economen van de Rabobank komt daar voorlopig geen verandering in. Sterker nog: de prijzen zullen de komende jaren alleen nog maar verder stijgen.

De cao-lonen stijgen niet zo hard als de huizenprijzen, zegt Rabobank. Daardoor wordt het kopen van een huis voor veel mensen nóg moeilijker. De bank voorspelt een prijsstijging van 8,8 procent in 2025. In 2026 gaat het om 4,8 procent en in 2027 om 5,5 procent. De grootste stijging is dus wel dit jaar.

De huizenmarkt is al lange tijd oververhit. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de deze video:

1:45 Gekte op de huizenmarkt: grootse prijsstijging in 20 jaar

Regels versoepelen

De aanhoudende krapte op de woningmarkt is een belangrijke oorzaak. En dat terwijl het aanbod wel iets groeit, onder meer doordat beleggers huurhuizen verkopen vanwege veranderde wetgeving. Tot september van dit jaar zijn er ruim 30.000 woningen te koop gezet, een stijging van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar die verkoop van huurhuizen zorgt ook voor een nieuw probleem: er zijn nu juist minder woningen beschikbaar in de middenhuursector. Demissionair woonminister Mona Keijzer wil daarom de regels versoepelen, om te voorkomen dat nóg meer huurhuizen van de markt verdwijnen.