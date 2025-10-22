Huizenprijzen schieten met 7 procent omhoog: kopers betalen bijna half miljoen voor woning

Het lijkt intussen een gebed zonder end: de hoge kosten voor een koopwoning in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in september 7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 489.072 euro. Dat is fors meer dan een jaar geleden, maar gelijk aan augustus. Daarmee lijkt de huizenmarkt zich, na een korte afkoeling, weer stevig te herstellen.

Voor jongeren en starters is het uitzicht op een betaalbare koopwoning al een tijdlang een droom. Vorige week werd er in Utrecht gedemonstreerd tegen de woningnood tijdens het woonprotest. In de video hieronder is te zien hoe dat ging:

1:18 Studenten aanwezig bij woonprotest in Utrecht

Woningmarkt trekt weer aan

Na de piek in juli 2022 zakten de prijzen een tijdlang, maar sinds de zomer van 2023 zitten ze weer flink in de lift. Volgens het CBS liggen de prijzen nu gemiddeld 14 procent hoger dan tijdens die eerdere piek.

De belangrijkste reden voor de stijging is het nog altijd schaarse woningaanbod. Ook de gestegen lonen en de iets gunstigere hypotheekrentes zorgen ervoor dat kopers weer meer durven te bieden.

Meer woningen verkocht

In september wisselden bijna 22.000 woningen van eigenaar, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. In totaal zijn in de eerste negen maanden van 2025 al zo’n 171.500 huizen verkocht. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.