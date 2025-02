Starter heeft inmiddels 91.000 euro nodig voor koophuis: 'Het droomhuis kan niet meer'

Het kopen van een eerste woning wordt voor starters steeds lastiger. Nieuwe cijfers van Munt Hypotheken laten zien dat starters nu gemiddeld 91.000 euro aan eigen geld nodig hebben om een huis te kopen. Dat bedrag is drie keer zo hoog als in 2017, en zal in de toekomst alleen maar hoger worden als de huizenprijzen blijven stijgen.

Voor de 25-jarige Sam uit Bergen is een eigen huis onhaalbaar. Hij woont nog bij zijn ouders en ziet geen andere optie. "Met een studie en een bijbaantje kom je gewoon niet aan zulke bedragen. Maar ik wil niet mijn hele leven bij mijn ouders blijven", vertelt hij. "Ik wil hier blijven wonen, bij vrienden en familie, maar met die prijzen kan ik niks."

Makelaar Jimmy van Delft ziet dat jongeren steeds vaker hun verwachtingen moeten bijstellen. "Het droomhuis? Daar moet je wel reëel in zijn", zegt hij. "De locatie, de tuin, de ruimte... Je moet concessies doen. Het gaat erom dat je überhaupt ergens kunt wonen. Als je eenmaal een woning hebt, dan zit je er tussen en dan kun je makkelijker doorstromen."

De cijfers laten geen rooskleurig beeld zien: starterswoningen kosten nu gemiddeld 400.000 euro, ruim 50 procent meer dan in 2017. Tegelijkertijd is het gemiddelde salaris van starters slechts met 17 procent gestegen. Zonder hulp van ouders of een financiële constructie vissen veel jongeren achter het net.