Wonen op een privé-eiland? Dat kan nu ook in Nederland (wel voor 3 miljoen euro)

Een Fries dorp, een bunker of een omgebouwde berging: in Nederland kun je op veel bijzondere plekken wonen. Toch is een privé-eiland in de Randstad wel heel bijzonder. En dat kan nu dus: voor 3 miljoen euro staat 'Vogelskamp', een eiland in de Kagerplassen midden in de Randstad, te koop.

Het eiland heeft een oppervlakte van 3400 vierkante meter. Op het eiland ligt een boerderij uit 1900, van 135 vierkante meter, en vier kleine huisjes die momenteel worden verhuurd. De vraagprijs per vierkante meter is volgens Funda dus bijna 22.000 euro.

Met zeven aanlegsteigers is het eiland, volgens de makelaar, een ideale plek voor watersportliefhebbers. Via een eigen veerpontje ben je snel weer thuis vanaf Kaageiland.

Veel belangstelling

Het eiland dateert uit 1525 en was toen in bezit van de adellijke Abdij van Rijnsburg.

Het eiland dat te koop staat. Beeld: Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

De eigenaresse van de woning vertelt aan Hart van Nederland dat er veel interesse is: "Er zijn al tientallen aanvragen voor bezichtigingen binnengekomen". Volgens haar biedt het eiland de ideale kans voor mensen die willen genieten van uitzonderlijke rust midden in de Randstad.

