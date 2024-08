Hadjer, die volle portemonnee gaf aan politie, is niet meer dakloos: 'Heb eigen woning!'

Hadjer Al-Ali (33), die een gevonden portemonnee inleverde bij de politie met bijna 2.000 euro, is niet meer dakloos. Hij heeft inmiddels een woning gevonden, schrijft hij op Instagram.

Vorige maand plaatste politie Basisteam Centrum-Burgwallen op Instagram het verhaal van de toen nog dakloze Hadjer. Hij vond de goedgevulde portemonnee in de trein toen hij lege blikjes aan het verzamelen was. In plaats van het geld, bijna 2.000 euro, te houden, leverde hij de portemonnee in bij de politie.

De post van de politie ging viraal en mensen prezen Hadjer om zijn goede daad. Het inspireerde honderden mensen om hem te helpen. Er werd een doneeractie opgezet en binnen no time werden tienduizenden euro's voor de dakloze man opgehaald.

Eigen woning

Hadjer, die al anderhalf jaar op straat leefde en vader is van twee kinderen, wilde met het opgehaalde geld een betere toekomst opbouwen. Het lijkt erop alsof dat nu de goede kant opgaat. "Ik heb mijn eigen woonruimte per vandaag gekregen!", plaatste hij vrijdag op Instagram.

"Via deze weg wil ik iedereen bedanken die geld heeft gedoneerd. Zonder jullie financiële steun was dit niet mogelijk."