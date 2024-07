Dakloze Hadjer ontroerd door massale donaties: 'Daarmee kan ik verder in het leven'

Het verhaal van de dakloze Hadjer Al-Ali, die een volle portemonnee met bijna 2.000 euro bij de politie inleverde, blijft mensen inspireren. De inzamelingsactie op GoFundMe heeft inmiddels ruim 34.000 euro opgehaald.

Bekijk zijn verhaal in de video hierboven.

Hadjer reageert emotioneel op Instagram: "Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Ik ben overstroomd door liefde en gelddonaties", vertelt hij. Het ingezamelde geld kan hij erg goed gebruiken. "Daarmee kan ik verder in het leven."

Hadjer, die al anderhalf jaar op straat leeft en vader is van twee jonge kinderen, krijgt nu overal erkenning en respect vertelt hij. "Mensen bieden mij de mooiste, leukste dingen aan. Mijn hele lijf stroomt vol adrenaline," zegt Hadjer in de video. Ook vraagt hij aandacht voor de situatie in Gaza, door af te sluiten met de woorden "Free Palestina".