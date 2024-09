Woningtekort in een notendop: slaapbank, wastafel en minibadkamer op 14 m2, voor 2 ton

Aan de Spaarndamseweg in Haarlem staat een appartement te koop van 14 vierkante meter. Het bijzondere aan dit appartement? Het gaat om een omgebouwde berging. Maar dat niet alleen: het appartement kost maar liefst 200.000 euro.

Het lijkt erop dat het woningtekort een nieuwe piek heeft bereikt. Dit appartement bestaat uit een slaapbank, een keuken met kookplaat en een kleine wasbak.

Achter een schuifdeur zit een badkamertje met een douche, wasbak en toilet in één. Dit alles op 14 vierkante meter. Het appartement uit 1976 staat te koop voor 198.500 euro.

Zo ziet het eruit:

Huis op de Spaarndamseweg, beeld: Van Huyse makelaars

Huis op de Spaarndamseweg in Haarlem, beeld: Van Huyse Makelaars

Voordelen aan het appartement aan het Spaarne in Haarlem? Binnen 10 minuten fietsen sta je op de Grote Markt van Haarlem. Ook is er vloerverwarming en een privéparkeerruimte achter het appartement. Maar of iemand dat 200.000 euro waard vindt, is de vraag. De makelaar laat aan RTL Nieuws weten dat er nog geen reactie is geweest, maar de advertentie staat wel pas sinds donderdag online.

Het huis werd drie maanden geleden pas gekocht door de huidige eigenaar. Hij betaalde er toen 145.000 euro voor - en dat was toen al 11 procent boven de toenmalige vraagprijs van 130.000 euro. De dochter van de man zou er gaan wonen, maar zij woont momenteel op Bonaire en verhuist de komende tijd niet naar Nederland.

Probeersel

Volgens makelaar André van Regteren, die het appartement probeert te verkopen, gaat het om 'een probeersel'. "In Amsterdam en Utrecht gebeuren dezelfde dingen. Daar betaal je ook 12.000 tot 14.000 euro per vierkante meter. (...) Het is de markt, ik weet niet hoe lang dat doorgaat. Er is een gebrek aan woningen", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Stijgende koopprijzen

Het appartement, en de hoge koopprijs, is niet uniek. Volgens het CBS zijn in Nederland in 2024 de huizenprijzen enorm gestegen. "De inflatiecorrectie op lonen zorgt ervoor dat mensen meer kunnen lenen en dus meer kunnen bieden op een huis", legde econoom Nic Vrieselaar eerder uit aan de NOS.

Hart van Nederland heeft contact opgenomen met de makelaars van Van Huyse, maar die waren niet bereikbaar voor een reactie.