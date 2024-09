Straks één landelijk inschrijfplatform voor studentenwoningen

Studenten die een kamer zoeken, hoeven zich voor de meeste studentensteden nog maar op één plek in te schrijven. De wachttijd die ze opbouwen, kunnen ze in meerdere steden gebruiken om in aanmerking te komen voor een woning.

De kamers van Room.nl waren voorheen voor maar één regio, straks is het een pagina voor bijna alle studentensteden van Nederland. Ook het aanbod van SSH Utrecht komt op hun website te staan.

Het zal het tekort aan woningen niet afnemen, maar het wel makkelijker maken om je aan te melden. "Heel mooi", reageert Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ze vroeg zich af "waarom het er niet allang was".

Maanden sparen

Vanaf de leeftijd zestien kunnen studenten die een kamer zoeken zich aanmelden op de website. Ze sparen dan maanden/jaren voor ze gaan studeren. Zo hoeft er niet opnieuw ingeschreven te worden als er gestudeerd wordt in een andere stad. Op dit moment heeft Room.nl twaalf plaatsen waar ze verspreid vijftigduizend woningen en kamers aanbieden.

Vanaf 24 september geldt een inschrijving voor de meeste studentensteden in Nederland. De studentencorporaties van Maastricht, Enschede, Eindhoven en Nijmegen doen nog niet mee. Dat ze pas online gaan na het begin van het nieuwe schooljaar is omdat er technische obstakels waren, meldt de organisatie aan Hart van Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP