Dit was jarenlang de bijzondere huisgenoot van Mark Rutte

Er is maar weinig bekend over het privéleven van Mark Rutte. Maar nieuwsgierigen kunnen vanaf 4 september hun hart ophalen: de documentaire RUTTE staat dan online. En daarin wordt ook aandacht besteed aan zijn bijzondere huisgenoot: de 80-jarige moeder van zijn jeugdvriend Lodewijk Dekker.

Bijna 20 jaar leefden de oud-premier en de moeder van Dekker in één huis, vertelt de vriend van Rutte bij Renze op Zondag. De vrouw, die toen al op leeftijd was, zocht destijds een onderkomen in Den Haag en de politicus bood direct aan om bij hem te komen wonen en dat bleek een schot in de roos. "Die twee konden fantastisch samen in een huis wonen", zegt Dekker.

'Briefjes op de trap'

Volgens de jeugdvriend konden de twee het zo goed met elkaar vinden omdat het echte 'eigenheimers' waren. Ze waren erg op zichzelf en communiceerden via briefjes op de trap. Maar ze leefden ook niet geheel langs elkaar heen; iedere zondag dronken ze samen koffie en spraken ze de week door.

De tweedelige documentaire over Mark Rutte verschijnt woensdag op Videoland. In de documentaire blikt Rutte terug op zijn tijd als premier en beladen dossiers als MH17, de toeslagenaffaire en het Groninger gas. Ook Ruttes laatste gesprek met koning Willem-Alexander is gefilmd.

Hart van Nederland/ANP