Rutte 14 jaar lang premier van Nederland: dit was zijn loopbaan

Op 2 juli is het voorbij: Mark Rutte is dan geen premier van Nederland meer. Eerst gaat hij nog een paar maanden op vakantie om vervolgens in oktober te beginnen als topman bij de NAVO. Hart van Nederland blikt terug op de jaren van Rutte.

Vanaf juli gaat er veel veranderen in het leven van Rutte, maar ook in de Nederlandse politiek. Sinds 2010 is hij namelijk premier van Nederland, want in dat jaar werd zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de grootste.

Rutte vond zijn gedroomde kabinet met het CDA en gedoogsteun van de PVV. Het werd een kabinet "waar rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken". Nog geen twee jaar later viel het kabinet vanwege bezuinigingen waar de partijen samen niet uitkwamen.

MH17-ramp

Het kabinet-Rutte II is het enige kabinet dat de tijd volmaakte, de andere kabinetten hebben het om uiteenlopende redenen niet gered. Kabinet-Rutte II werd ook gekenmerkt door de MH17-ramp, waarbij 193 Nederlanders overleden. Voor Rutte was dit zijn meest indrukwekkende moment als premier.

Derde en vierde kabinet

De twee volgende kabinetten konden na jaren van bezuinigingen weer vooruit kijken. Naast de coronacrisis, stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne moest Rutte samen met zijn kabinet het hoofd bieden aan een aantal slopende onderwerpen. Onder andere de toeslagenaffaire, waar het derde kabinet over viel, kwam deze jaren aan het licht.

Het Kabinet Rutte IV werd gevormd op 10 januari 2022, na een formatie van 299 dagen. De formatie werd getekend door functie elders. Toen het kabinet aantrad was het geregeld wankel. Onder meer de gaswinning in Groningen en asiel waren grote onderwerpen gedurende dit kabinet. Uiteindelijk viel het kabinet op 7 juli 2023 vanwege stukgelopen onderhandelingen over migratie.

Opvolger Dick Schoof

De opvolger van Rutte staat al klaar. Aanstaande dinsdag 2 juli staat de nieuwe minister-president Dick Schoof op het bordes met zijn nieuwe ministersploeg.