GTA-gekte: Utrechts bedrijf geeft collega's game-verlofdag

Het zal niemand, zeker werkgevers niet, ontgaan zijn dat de videogame GTA VI volgende week uitkomt. Er is zelfs een flinke piek in het aantal verlofaanvragen te zien, vooral onder jonge mannen. In sommige sectoren ligt het aantal aanvragen voor 19 november ruim 10 procent hoger dan vorig jaar. Het Utrechtse Logitech G kan daarover meepraten, want daar krijgen werknemers zelfs GTO: Gaming Time Off.

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En ja, dat is precies wat je denkt: een door de werknemer te bepalen vrije dag om te gamen. Want gamen is volgens het bedrijf zo veel meer dan simpelweg een afleiding van werk: het zou onder meer verwondering en focus bevorderen. Ook wil Logitech G met GTO voorkomen dat medewerkers zich 'ziekmelden' om stiekem thuis de game te spelen.

Iemand die er gelijk al gebruik van maakt, is marketingmedewerker Marc van den Helder. Hij kan niet wachten tot hij zijn console aan kan slingeren en in het fictieve Vice City van ontwikkelaar Rockstar kan stappen. Op 19 november staat er dan ook een groot rood kruis in zijn agenda. Dan is hij thuis. En niet hij alleen, want later op de dag voegt zijn zoon zich bij hem.

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Je mag vrij vragen voor gaming

Logitech G regelt dus uit zichzelf een vrije dag, maar hoe zit het als je bij een ander bedrijf vrij wilt nemen om te gamen? Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink heeft goed én slecht nieuws. Het goede nieuws is: het mag. "Je mag altijd vrij of vakantie aanvragen, ook al is het kort van tevoren." Een reden hoef je daarbij niet op te geven. Dus als je werkgever minder enthousiast is over gamen, hoef je niet te vertellen waarom je vrij wilt.

Maar dan het slechte nieuws voor wie nog snel vrij wil krijgen. Daarbij speelt vooral mee of de werkgever je kan missen. Besselink: "Als je binnen twee weken van de dag of dagen die je vrij wil ze aanvraagt, dan kan de werkgever makkelijker nee zeggen. Zeker als ze goed kunnen onderbouwen dat de bedrijfsvoering in gevaar komt, denk aan de bezetting op de werkvloer."

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Jonge mannen nemen vrij

Vooral mannen tussen de 20 en 40 jaar lijken reikhalzend uit te kijken naar de release van GTA VI. Uit cijfers die roostersoftwarebedrijf Dyflexis met Hart van Nederland deelt, blijkt dat zij op de dag van de aankondiging 289 procent zoveel verlof aanvroegen als in dezelfde vergelijking met 2025. Uiteindelijk ligt het aantal toegekende verlofdagen voor 19 november 7 procent hoger dan vorig jaar.

Opvallend is dat oudere mannen juist minder vrij nemen. Onder mannen van 40 jaar en ouder ligt het verlof 28 procent lager dan in 2025. Zij vangen daarmee volgens Dyflexis een deel van de afwezigheid van jongere collega's op. Bij vrouwen is geen opvallende verandering in het aantal verlofaanvragen te zien.

Eerder onderzocht Hart van Nederland al dat ongeveer 300.000 Nederlanders vrij nemen voor GTA VI: