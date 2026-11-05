Vergeet GTA en Mario: dit zijn de favoriete games van Nederlanders

Wie bij gamen denkt aan jongeren die urenlang achter hun spelcomputer zitten, moet misschien toch eens bij zijn ouders op de telefoon kijken. Want de favoriete game van volwassen Nederlanders is geen schietspel, voetbalspel of spannend avontuur. Het is Candy Crush. Ook Wordfeud en Mahjong blijken bijzonder geliefd. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. En daaruit blijkt ook dat mannen en vrouwen behoorlijk verschillende favorieten hebben.

Van kleurrijke snoepjes wegspelen tot met een gestolen auto door een virtuele stad scheuren: Nederlanders houden van allerlei soorten games. Toch zijn het vooral de eenvoudige mobiele spelletjes die bovenaan de landelijke ranglijst staan.

Candy Crush is met 12 procent de populairste game aller tijden onder volwassen Nederlanders, gevolgd door Wordfeud (10 procent) en Mahjong (6 procent). Pas daarna verschijnen de grote namen uit de wereld van spelcomputers: Grand Theft Auto (GTA) en Super Mario, allebei goed voor 5 procent.

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Snoepjes, woorden en een flinke dosis nostalgie

De bovenste plekken worden bezet door spellen die nauwelijks uitleg nodig hebben. In Candy Crush probeer je gekleurde snoepjes op een rij te krijgen. Wordfeud is een digitale variant op het bekende bordspel Scrabble, waarbij je met letters woorden vormt en punten verzamelt. En bij Mahjong draait het om het vinden van bij elkaar passende stenen.

Opvallend is ook hoeveel oude bekenden de lijst halen. Patience, het kaartspel dat jarenlang standaard op Windowscomputers stond, is met 4 procent nog altijd favoriet bij een deel van de Nederlanders. Ook Tetris, waarbij vallende blokjes precies in elkaar moeten passen, staat met 2 procent in de top 20.

En dan is er natuurlijk Super Mario. De besnorde loodgieter, die al tientallen jaren door kleurrijke werelden springt, staat met 5 procent op een gedeelde vierde plek. Ook bekende gameseries als The Legend of Zelda en Pokémon weten zich met ieder 2 procent tussen de favorieten te nestelen. Dat zijn heel verschillende spellen, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn namen die al generaties meegaan.

Mannen kiezen GTA, vrouwen massaal Candy Crush

Maar het onderzoek toont ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen staat Candy Crush met maar liefst 16 procent stevig bovenaan. Wordfeud volgt met 13 procent, waarna Super Mario (8 procent) en Mahjong (7 procent) komen. Ook spellen als Hay Day, waarbij je een eigen boerderij opbouwt, en The Sims, waarin je het leven van virtuele mensen kunt bepalen, zijn bij vrouwen relatief populair.

Bij mannen ziet de ranglijst er totaal anders uit. Daar staat Grand Theft Auto met 10 procent op de eerste plek. In die games kunnen spelers rondrijden door enorme steden, missies uitvoeren en zich onderdompelen in een wereld vol misdaad en actie. Bij vrouwen haalt dit spel niet eens de top 10.

Op de tweede plek bij mannen staat Call of Duty (7 procent), de bekende serie schietspellen waarin militaire gevechten centraal staan. Daarna volgt Wordfeud met 6 procent.

Toch zijn er ook overeenkomsten. Naast Wordfeud staan ook Candy Crush, Super Mario, Patience en Mahjong bij zowel mannen als vrouwen in de top 10.

Candy Crush verslaat GTA en Super Mario

Hoe verschillend de smaken ook zijn, de uitslag levert een verrassende winnaar op. Niet de spectaculaire avonturen van GTA, de voetbalwedstrijden van EA Sports FC of de fantasiewerelden van Zelda voeren de landelijke lijst aan, maar de snoepjes van Candy Crush.

Dit zijn de twintig favoriete games en gameseries van volwassen Nederlanders, volgens het Hart van Nederland Panel:

Game 1. Candy Crush 2. Wordfeud 3. Mahjong 4. Grand Theft Auto (GTA) 5. Super Mario 6. Patience / Solitaire 7. Call of Duty 8. The Sims 9. Hay Day 10. FIFA / EA Sports FC 11. The Legend of Zelda 12. Pokémon / Pokémon Go 13. Assassin's Creed 14. Sudoku 15. Tetris 16. Gardenscapes 17. Royal Match 18. Red Dead Redemption 19. Minecraft 20. Farm Heroes

En de top 10 bij mannen en vrouwen ziet er als volgt uit:

Plek Mannen Vrouwen 1 Grand Theft Auto (GTA) Candy Crush 2 Call of Duty Wordfeud 3 Wordfeud Super Mario 4 Candy Crush Mahjong 5 FIFA / EA Sports FC Patience / Solitaire 6 Super Mario The Sims 7 Assassin's Creed Hay Day 8 Patience / Solitaire Gardenscapes 9 Mahjong Sudoku 10 Tetris Royal Match