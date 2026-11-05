Vergeet GTA en Mario: dit zijn de favoriete games van Nederlanders

Panel
Vandaag, 06:00
Wie bij gamen denkt aan jongeren die urenlang achter hun spelcomputer zitten, moet misschien toch eens bij zijn ouders op de telefoon kijken. Want de favoriete game van volwassen Nederlanders is geen schietspel, voetbalspel of spannend avontuur. Het is Candy Crush. Ook Wordfeud en Mahjong blijken bijzonder geliefd. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. En daaruit blijkt ook dat mannen en vrouwen behoorlijk verschillende favorieten hebben.
Van kleurrijke snoepjes wegspelen tot met een gestolen auto door een virtuele stad scheuren: Nederlanders houden van allerlei soorten games. Toch zijn het vooral de eenvoudige mobiele spelletjes die bovenaan de landelijke ranglijst staan.
Candy Crush is met 12 procent de populairste game aller tijden onder volwassen Nederlanders, gevolgd door Wordfeud (10 procent) en Mahjong (6 procent). Pas daarna verschijnen de grote namen uit de wereld van spelcomputers: Grand Theft Auto (GTA) en Super Mario, allebei goed voor 5 procent.
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De bovenste plekken worden bezet door spellen die nauwelijks uitleg nodig hebben. In Candy Crush probeer je gekleurde snoepjes op een rij te krijgen. Wordfeud is een digitale variant op het bekende bordspel Scrabble, waarbij je met letters woorden vormt en punten verzamelt. En bij Mahjong draait het om het vinden van bij elkaar passende stenen.
Opvallend is ook hoeveel oude bekenden de lijst halen. Patience, het kaartspel dat jarenlang standaard op Windowscomputers stond, is met 4 procent nog altijd favoriet bij een deel van de Nederlanders. Ook Tetris, waarbij vallende blokjes precies in elkaar moeten passen, staat met 2 procent in de top 20.
En dan is er natuurlijk Super Mario. De besnorde loodgieter, die al tientallen jaren door kleurrijke werelden springt, staat met 5 procent op een gedeelde vierde plek. Ook bekende gameseries als The Legend of Zelda en Pokémon weten zich met ieder 2 procent tussen de favorieten te nestelen. Dat zijn heel verschillende spellen, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn namen die al generaties meegaan.
Maar het onderzoek toont ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen staat Candy Crush met maar liefst 16 procent stevig bovenaan. Wordfeud volgt met 13 procent, waarna Super Mario (8 procent) en Mahjong (7 procent) komen. Ook spellen als Hay Day, waarbij je een eigen boerderij opbouwt, en The Sims, waarin je het leven van virtuele mensen kunt bepalen, zijn bij vrouwen relatief populair.
Bij mannen ziet de ranglijst er totaal anders uit. Daar staat Grand Theft Auto met 10 procent op de eerste plek. In die games kunnen spelers rondrijden door enorme steden, missies uitvoeren en zich onderdompelen in een wereld vol misdaad en actie. Bij vrouwen haalt dit spel niet eens de top 10.
Op de tweede plek bij mannen staat Call of Duty (7 procent), de bekende serie schietspellen waarin militaire gevechten centraal staan. Daarna volgt Wordfeud met 6 procent.
Toch zijn er ook overeenkomsten. Naast Wordfeud staan ook Candy Crush, Super Mario, Patience en Mahjong bij zowel mannen als vrouwen in de top 10.
Hoe verschillend de smaken ook zijn, de uitslag levert een verrassende winnaar op. Niet de spectaculaire avonturen van GTA, de voetbalwedstrijden van EA Sports FC of de fantasiewerelden van Zelda voeren de landelijke lijst aan, maar de snoepjes van Candy Crush.
Dit zijn de twintig favoriete games en gameseries van volwassen Nederlanders, volgens het Hart van Nederland Panel:
Game
1. Candy Crush
2. Wordfeud
3. Mahjong
4. Grand Theft Auto (GTA)
5. Super Mario
6. Patience / Solitaire
7. Call of Duty
8. The Sims
9. Hay Day
10. FIFA / EA Sports FC
11. The Legend of Zelda
12. Pokémon / Pokémon Go
13. Assassin's Creed
14. Sudoku
15. Tetris
16. Gardenscapes
17. Royal Match
18. Red Dead Redemption
19. Minecraft
20. Farm Heroes
En de top 10 bij mannen en vrouwen ziet er als volgt uit:
Plek
Mannen
Vrouwen
1
Grand Theft Auto (GTA)
Candy Crush
2
Call of Duty
Wordfeud
3
Wordfeud
Super Mario
4
Candy Crush
Mahjong
5
FIFA / EA Sports FC
Patience / Solitaire
6
Super Mario
The Sims
7
Assassin's Creed
Hay Day
8
Patience / Solitaire
Gardenscapes
9
Mahjong
Sudoku
10
Tetris
Royal Match
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.