Vrouwen gamen mannen voorbij: bijna de helft speelt elke dag

Wie bij fanatieke gamers vooral aan mannen achter een spelcomputer denkt, moet dat beeld misschien bijstellen. Vrouwen in het Hart van Nederland Panel spelen videospellen namelijk veel vaker iedere dag dan mannen. Van de vrouwen doet 47 procent dat dagelijks, tegenover 27 procent van de mannen.

Dat blijkt uit onderzoek onder zo'n 3.200 deelnemers aan het Hart van Nederland Panel. Van alle deelnemers gamet 37 procent iedere dag. Nog eens 11 procent speelt een paar keer per week en 4 procent ongeveer één keer per week. 42 procent gamet nooit.

Daarbij gaat het niet alleen om gamen op een spelcomputer of pc. In het onderzoek werd ook gekeken naar videospellen op een telefoon of tablet, zoals Candy Crush, Patience en Wordfeud. Die blijken onder vrouwen veel populairder.

Lekker ontspannen, maar soms wordt het te veel

Voor de meeste gamers is een spelletje vooral een manier om te ontspannen. Maar liefst 74 procent noemt dat als belangrijke reden om te gamen. "Heerlijk om te spelen als ik niet kan slapen. Dit ontspant", schrijft een vrouwelijke respondent. Ook tegen verveling of om de tijd te doden wordt veel gespeeld: 36 procent noemt dat als reden. Voor 32 procent is gamen een manier om even aan de dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen.

Maar een spelletje om even te ontspannen kan soms ook langer doorgaan dan je eigenlijk zou willen. Van de vrouwelijke gamers voelt 30 procent dat ze weleens te veel gamen. Onder mannen merkt 21 procent dat.

Dat betekent lang niet altijd dat mensen er ook last van hebben. Van de vrouwelijke gamers vindt 24 procent dat ze soms te veel spelen zonder negatieve gevolgen te merken in het dagelijks leven. Bij mannen is dat 15 procent.

Een veel kleinere groep merkt echter wel vervelende gevolgen van te veel gamen. Zowel onder vrouwelijke als mannelijke gamers gaat het om 6 procent. Een mannelijke respondent vertelt over zijn ervaring: "Ik heb GTA intensief gespeeld, jaren lang en raakte daardoor emotioneel volledig afgestompt."

Van tijd doden tot hoofd scherp houden

De redenen om een digitaal spelletje te pakken lopen behoorlijk uiteen. Naast ontspanning en verveling noemen deelnemers bijvoorbeeld het scherp houden van hun geheugen of simpelweg iets te doen hebben tijdens het wachten.

"Ik hou van puzzelen en woordspelletjes en doe dat het liefst op de telefoon", schrijft een vrouwelijke respondent. Een andere deelnemer vertelt dat gamen voor zijn 91-jarige vader zelfs een manier is om in beweging te blijven. Zijn vader tennist iedere dag via een televisiescherm en fietst op een hometrainer die met een app is verbonden. "Zo krijgt hij toch lichamelijke beweging zonder dat hij naar buiten hoeft."