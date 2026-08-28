GTA VI doet fans watertanden: Emre wil game in één ruk uitspelen

Eindelijk weten we hoe Grand Theft Auto VI (GTA) er inhoudelijk uit gaat zien. De tot nu toe vrijgegeven broodkruimels toonden slechts wat gelikte filmpjes, maar nu is er echt gameplay getoond en niet zo'n beetje ook. Op Netflix en later op YouTube was het bijna een half uur genieten geblazen voor de fans. En die zaten er dan ook – net als Emre – helemaal klaar voor.

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Want als hij iets graag doet, dan is het wel gamen en meer specifiek GTA spelen. Onder de naam Morrog maakt hij op YouTube dan ook met grote regelmaat content over deze gigantische gamefranchise. "Donderdagavond heb ik alles live gevolgd en weer gestreamd", zegt Emre enthousiast. Hij kan niet wachten om zelf de controller (of muis en toetsenbord) op te pakken en aan de slag te gaan.

Sterker nog: als de game uitkomt op 19 november – nog even wachten dus, de game heeft ook al meermaals met uitstel te maken gehad – gaat hij hem in een stuk door spelen. En dat is geen geintje. "Ik ga een marathon organiseren, de game aan één stuk door spelen. En alles ga ik dan ook weer streamen, uiteraard", aldus Emre.

Grootste entertainmentrelease ooit

Het kan dan wel een lange zit worden, dus de vraag is wat er eerder gaat lukken: het uitspelen van de naar alle waarschijnlijkheid 80 uur-durende game of in slaap vallen. Maar dat laatste zal waarschijnlijk niet zo snel gaan gebeuren als het aan de fanatieke gamer ligt.

Want wat trekt dan zo aan in de digitale wereld van GTA? Gamejournalist Martin Verschoor van ID Games weet het wel: "Je kan het zo gek niet verzinnen of het kan in deze wereld. Je krijgt eigenlijk een speeltuin voor je. Als jij besluit: ik wil gewoon een avond door die stad rijden, nou, veel plezier."

Volgens Martin is het gewoonweg de grootste entertainmentrelease ooit. "Als Michael Jackson nu opstaat uit de dood en gelijk aankondigt met een nieuw album te komen, dan is dat niet zo groot als dit."