Release GTA VI wéér uitgesteld, dit is de nieuwe datum

Slecht nieuws voor gamers die al jaren uitkijken naar Grand Theft Auto VI: ontwikkelaar Rockstar Games heeft de release opnieuw uitgesteld. De game verschijnt nu op donderdag 19 november 2026, zo liet het bedrijf weten via sociale media.

Rockstar biedt excuses aan voor de vertraging. "We realiseren ons dat het lang duurt, maar deze extra maanden geven ons de tijd om de game af te maken op de manier die spelers verdienen," schrijft het bedrijf.

In GTA-games kunnen spelers zich vrij bewegen, met wapens schieten, voertuigen stelen en opdrachten uitvoeren. Het eerste deel van de serie verscheen in 1997. GTA V was het laatste deel dat uitkwam, in 2013.

De nieuwe game speelt zich af in de fictieve stad Vice City, die is gebaseerd op Miami. De trailer van het spel verscheen in december 2023. Toen werd bekend dat het spel in 2025 zou uitkomen. Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat Take-Two Interactive, het moederbedrijf van Rockstar, bekendmaakte dat het spel in de herfst van dit jaar zou verschijnen. Die datum wordt nu dus naar achteren geschoven.

