Langverwachte game over Amsterdam laat eindelijk eerste beelden zien

Meer dan tien jaar nadat de game werd aangekondigd, zijn er eindelijk nieuwe beelden verschenen van 1666 Amsterdam. De videogame speelt zich af in een fictieve versie van het Amsterdam van de zeventiende eeuw, waar historische locaties worden gecombineerd met mysterieuze en bovennatuurlijke elementen.

In de eerste trailer zijn grachten, smalle straatjes en oude gebouwen te zien, maar ook zwarte katten, heksen en monsters. Het verhaal draait om Noa, een zogenoemde Verzamelaar, die een mysterie onderzoekt dat verschillende tijdperken met elkaar verbindt.

Jarenlang verdween het project uit beeld

Rond 2013 werd 1666 Amsterdam voor het eerst aangekondigd. Daarna werd het jarenlang stil rond het project. Voor veel volgers leek de game zelfs definitief verdwenen.

Dat veranderde nadat bedenker Patrice Désilets de rechten op het project terugkreeg en de ontwikkeling kon hervatten. Désilets werkte eerder mee aan de eerste delen van de succesvolle Assassins Creed-serie, waardoor de game al lange tijd de aandacht trekt van liefhebbers van historische avonturenspellen.

Eerste indruk van het Amsterdam van 1666

Naast de trailer is ook een korte proloog verschenen, waarmee voor het eerst een indruk wordt gegeven van de sfeer en wereld van de game. Wanneer de volledige versie verschijnt, is nog niet bekend.

Bekijk hier de trailer: