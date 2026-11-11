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'Massaal vrij vragen voor GTA 6? Verlofaanvragen jonge mannen schieten omhoog'

Tech-nieuws

Vandaag, 08:03

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De langverwachte release van Grand Theft Auto VI (GTA 6) lijkt voor een flinke stijging van het aantal verlofaanvragen te zorgen. Voor donderdag 19 november 2026, de geplande releasedatum van de game, wordt opvallend veel vrij gevraagd. Vooral jonge mannen lijken die dag liever achter hun spelcomputer te zitten dan op hun werk. Dat meldt BNR na een rondgang langs verschillende bedrijven.

Bij HR-platform Remote ligt het aantal geboekte verlofdagen voor 19 november bijna een derde hoger dan op dezelfde dag vorig jaar. Ook roostersoftwarebedrijf Dyflexis zag een opvallende stijging. Eind september lag het aantal verlofaanvragen van mannen tussen de 20 en 40 jaar maar liefst 289 procent hoger dan een jaar eerder.

Oudere mannen vragen juist minder vrij

Uiteindelijk werd bij Dyflexis voor 19 november 7 procent meer verlof toegekend dan vorig jaar. Het bedrijf telt daarbij ook aanvragen van medewerkers die aangeven niet beschikbaar te zijn, zoals oproepkrachten en parttimers.

Bij vrouwen is geen opvallende verandering te zien. Mannen boven de 40 jaar lijken juist minder vrij te nemen: in die groep ligt het aantal aanvragen 28 procent lager dan vorig jaar.

Dyflexis levert roostersoftware aan meer dan 5500 organisaties wereldwijd, met de nadruk op de Nederlandse markt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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