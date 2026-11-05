Bizarre gamesmaand barst los: 'Niks staat in schaduw van Zelda, WoW en GTA'

Deze donderdag 5 november is het zover: de misschien wel grootste maand voor games ooit is officieel begonnen. Hoewel september en oktober al afgeladen vol zaten met grote titels, denk aan Call of Duty: Modern Warfare 4 en Wolverine, knalt november daar nog eens dubbel en dwars overheen. En dat is te danken aan drie knoeperds van titels: World of Warcraft: Forever, de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time en natuurlijk het langverwachte GTA VI.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Om maar meteen met laatstgenoemde titel te beginnen. "Dat gaat echt een meteorietinslag zijn in de wereld van videogames", zegt Martin Verschoor van ID.nl. "Veel makers durven deze maand dan ook niet hun game uit te brengen. Want je kunt je geld maar een keer uitgeven en veel mensen hebben uitgekeken naar GTAVI."

Goed gelukte heruitgave

Maar toch is er die vreemde Japanse eend in de bijt: Nintendo. De console- en gameontwikkelaar is (zoals altijd) eigenwijs en brengt deze donderdag een remake (oftewel een sterk vernieuwde versie) van een van zijn grootste klassiekers uit: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. "Ik heb hem nog gespeeld op de Nintendo64", glundert Martin. En dat deed hij al in 1998, bijna dertig jaar geleden. Het was dus wel weer tijd voor een opgepoetste versie van een van 's werelds best beoordeelde games ooit.

En ook deze versie valt goed in de smaak, verklapt de gamejournalist. Op zijn eigen game- en techplatform krijgt de game een lovende recensie. Maar los van het feit dat het spel klaarblijkelijk goed is uitgevoerd, speelt er volgens Martin nog iets anders mee: "Een compleet nieuwe generatie mag met de game aan de slag en er staat ze wat te wachten. Ik ben enthousiast voor mijn kinderen, die zijn 8 en 10 jaar oud. Die hebben straks die game in handen en die beleven hetzelfde avontuur dat ik jaren geleden beleefd heb."

Nieuw avonturen herbeleven

Laatstgenoemde game heeft inmiddels al een flinke bos grijs haar, maar het is nu niet bepaald zo dat World of Warcraft (WoW), waarvan het nieuwste hoofdstuk op 5 november beschikbaar komt, nog een piepkuiken is. De game draait al mee sinds 2004 (in Europa sinds 2005) en heeft een enorm trouwe fanbase. Nu is daar dus het nieuwe Forever, waarin spelers een alternatieve tijdlijn volgen. Martin legt het in een notendop uit: "Je behoudt je oude level maar kunt wel weer allemaal nieuwe avonturen aangaan."

Sommige spelers zijn na al die jaren nog steeds dagelijks, soms uren achter elkaar, in WoW te vinden. "Dat dit nog steeds zo bestaat is uniek", zegt de gamejournalist. Hij vraagt zich hardop af: "Noem mij een franchise die zo lang bestaat. Misschien Goede Tijden, Slechte Tijden, waar we elke dag nog steeds naar zitten te kijken. Maar als je het hebt over videogames dan is er daar natuurlijk World of Warcraft."

Wat speelt Nederland? De namen van de gamereeksen die je in dit artikel ziet staan, verschijnen steevast hoog in de lijstjes van spelers. Hart van Nederland heeft onderzocht wat in ons land nou de populairste games zijn, zowel bij mannen als vrouwen. De uitslag van dat panel-onderzoek lees je hier.

Games groter dan ooit

Zelf noemt Martin games nog weleens gekscherend 'computerspelletjes' (uitgesproken als iemand van 70 jaar). Wat is daar nu mis mee, zou je denken? Op zich niet veel, maar het is een wat ouderwetse naam die de oudere generaties nog gebruiken. Games zijn er en ze zijn - zeker sinds deze maand - groter dan ooit. "Bedragen zijn bijna niet uit te drukken. Pak de grote blockbusters die dit jaar uitkomen: de derde Dune, Avengers Doomsday. Die kun je bij elkaar opstapelen en dan kun je nog niet eens in de schaduw staan van deze releases, vooral GTAVI."

Hij vervolgt: "Videogames zijn gigantische entertainmentreleases. Je moet het zien alsof Oranje in de finale staat van het wereldkampioenschap tegen Argentinië, die dag komt er een nieuwe iPhone uit en je krijgt hoogstpersoonlijk van George Lucas een uitnodiging voor de premiere van de nieuwe Star Wars-film. Zo groot is het."

Lees ook: Ophef over nieuwe Call of Duty: jongeren denken er heel anders over Panel Ophef over nieuwe Call of Duty: jongeren denken er heel anders over

Laatste game ooit gemaakt

En daarmee is 2026 een uniek gamejaar. Martin schetst een bijzonder toekomstbeeld: "Het zou zomaar kunnen dat GTA een van de laatste games gaat zijn die we ooit gaan spelen. We leven in een wereld van AI en ook dat gebruiken ze in videogames. We zullen de komende jaren gaan merken dat er veel meer uit gaan komen omdat het makkelijk is om te maken. Dus misschien is GTA wel een van de laatste, échte videogames die we gaan spelen."

Dat klinkt behoorlijk somber, of valt het mee? Om toch met een positieve noot af te sluiten, kijkt Martin nog even vooruit naar 2027: "Als ik er ééntje mag noemen die we even op de agenda moeten zetten dan is dat wel de nieuwe Tomb Raider. Iedereen kent Lara Croft. Noem je een gamepersonage dan noem je Pac-Man, Mario of - de dames mogen er ook zijn - Lara. Daar komen maar liefst twee titels van uit. En als je dat ziet... daar kijk ik heel erg naar uit."