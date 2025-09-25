Terug

KLM sleept vakbonden voor rechter: stakingen grondpersoneel kostten al 30 miljoen

Werk

Vandaag, 16:58

KLM wil via de rechter een stokje steken voor de nieuwe staking van het grondpersoneel op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij heeft een spoed-kort geding aangespannen tegen de vakbonden, meldt de rechtbank Noord-Holland. De zaak dient vrijdag in Haarlem.

Vakbonden FNV en CNV kondigden aan dat medewerkers woensdag tussen 06.00 en 14.00 uur opnieuw het werk neerleggen. Het zou de vierde woensdag op rij zijn dat personeel op Schiphol staakt. Bij eerdere acties moest KLM tientallen vluchten annuleren. Afgelopen week ging het om 119 geschrapte vluchten.

Begin september begonnen het grondpersoneel en de vakbonden met hun acties om hun eis voor een beter salaris kracht bij te zetten. Hieronder zie je hoe dat toen ging:

Honderden medewerkers KLM leggen werk neer op Schiphol
1:14

Honderden medewerkers KLM leggen werk neer op Schiphol

De onvrede bij de bonden draait om een voorgenomen cao-akkoord dat KLM met drie andere vakbonden sloot. Daarin staat onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent over een periode van 22 maanden. Volgens FNV en CNV betekent dit dat de ruim 14.000 KLM-grondmedewerkers juist in koopkracht achteruitgaan. KLM bestrijdt dat.

De drie vakbonden die het akkoord sloten, NVLT, VKP en De Unie, moeten hun leden nog laten stemmen over de deal. Ondertussen houden FNV en CNV vast aan hun stakingen, tenzij er alsnog nieuwe afspraken komen.

Miljoenenverlies door stakingen

Volgens KLM hebben de drie eerdere actiedagen de maatschappij al zeker 30 miljoen euro gekost. Mocht de staking woensdag doorgaan, dan komt daar naar verwachting nog eens minimaal 10 miljoen euro bovenop.

ANP

