KLM schrapt woensdag 100 vluchten vanwege staking op Schiphol

Reizen

Vandaag, 11:24

KLM schrapt woensdag ongeveer honderd vluchten vanwege de staking bij het grondpersoneel. Duizenden passagiers zijn omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht. Dit meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij dinsdag, nadat op de website van Schiphol al te zien was dat vele tientallen KLM-vluchten zijn geannuleerd.

Grondmedewerkers van KLM staken woensdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Vorige week woensdag deed het personeel dit al, die staking duurde twee uur. Toen werden ruim honderd vluchten geschrapt. De actie trof toen 27.000 passagiers.

ANP

