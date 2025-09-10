Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden medewerkers KLM staken op Schiphol: vluchten uit voorzorg geschrapt

Werk

Vandaag, 09:09

Link gekopieerd

Honderden werknemers van KLM hebben woensdagochtend het werk neergelegd uit onvrede over een cao-akkoord tussen KLM en drie andere vakbonden. Grondpersoneel heeft zich verzameld buiten de aankomst- en vertrekhallen, ziet een ANP-verslaggever. De staking is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV.

FNV-bestuurder John van Dorland en CNV-bestuurder Souleiman Amallah schatten het aantal aanwezige stakers op bijna vijfhonderd. Dat aantal loopt nog steeds op, laten zij weten.

'Wij worden niet gezien'

Een van de aanwezigen zegt dat hij gekomen is, omdat hij het niet eens is met de manier waarop de directie met grondpersoneel omgaat. "Er is een groot verschil tussen hoe ze omgaan met medewerkers boven de vleugels en onder de vleugels. Wij worden niet gezien", zegt hij. Grondpersoneel is onder meer verantwoordelijk voor het in- en uitladen van bagage en het verslepen van vliegtuigen. Ook staan medewerkers reizigers te woord.

De staking begon om 08.00 uur. Uit voorzorg zijn ruim honderd KLM-vluchten geschrapt.

ANP

Lees ook

KLM-staking raakt 27.000 reizigers, ruim 100 vluchten geschrapt
KLM-staking raakt 27.000 reizigers, ruim 100 vluchten geschrapt
Grondpersoneel Schiphol dreigt opnieuw met staking, vakbond wil niet praten met KLM
Grondpersoneel Schiphol dreigt opnieuw met staking, vakbond wil niet praten met KLM

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.