KLM-staking raakt 27.000 reizigers, ruim 100 vluchten geschrapt

KLM heeft woensdag meer dan honderd vluchten geschrapt vanwege een staking van het grondpersoneel. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij heeft dit gevolgen voor 27.000 passagiers.

Het grondpersoneel, dat onder andere bagage in- en uitlaadt, vliegtuigen versleept en reizigers te woord staat, legt woensdagochtend twee uur het werk neer.

Ook zal een nog onbekend aantal vluchten vertraging oplopen. "Alle passagiers die geraakt worden, zullen we zo snel mogelijk omboeken naar de eerstvolgende beschikbare vlucht", meldt KLM. De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers die tijdens of rond de staking vliegen aan om de status van hun vlucht in de gaten te houden.

Boos

Vakbonden FNV en CNV hebben het grondpersoneel van KLM opgeroepen om woensdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur het werk neer te leggen. De twee bonden zijn boos over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden: De Unie, VKP en de NVLT.

Vorig jaar staakte het personeel van KLM ook al. Die beelden zie je in de video hieronder:

0:59 'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol

Volgende week woensdag volgt een werkonderbreking van vier uur. De afgelopen zomer hadden de bonden al tot twee keer toe een 24-uursstaking aangekondigd, maar die acties werden door de rechter verboden. De veiligheidsproblemen op Schiphol zouden te groot zijn bij zo'n staking.

ANP