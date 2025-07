Beruchte horlogedief opgepakt op Schiphol

Een 39-jarige Servische man is dinsdag opgepakt op Schiphol voor betrokkenheid bij de verkoop van gestolen horloges. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) donderdag. De man stond internationaal gesignaleerd.

De verdachte wordt gelinkt aan een gewelddadige inbraak in 2021 in een horlogewinkel op het Caribische eiland Saint-Barthélemy. Daarbij werden 269 horloges gestolen ter waarde van zo'n 1,4 miljoen dollar. De KMar meldt dat uit onderzoek blijkt dat de man meerdere gestolen horloges heeft verkocht in de Verenigde Staten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in de onderstaande video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De VS hebben een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd voor bezit, vervoer en verkoop van gestolen goederen. De verdachte wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor uitlevering aan de VS.

ANP