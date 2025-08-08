Man vliegt ongemerkt met 30 kilo drugs van Schiphol naar Hongkong

Op de luchthaven van Hongkong is maandag een 37-jarige man aangehouden die vanuit Nederland was gereisd. Dat meldt de douane in de Aziatische stad. In zijn ingecheckte bagage troffen douaniers afgelopen woensdag 30 kilo ketamine aan, samen met nicotinezakjes die verboden stoffen bevatten. In zijn handbagage zaten daarnaast illegale vapes.

Op Schiphol wist de man moeiteloos langs de controles te glippen. Pas bij aankomst in Hongkong ontdekten douanebeambten de drugs in zijn ingecheckte bagage. De man is direct gearresteerd. Zijn identiteit en nationaliteit zijn niet bekendgemaakt.

Ketamine is een verdovende drug die hallucinaties kan veroorzaken. Drugssmokkel wordt in de stadstaat bijzonder zwaar bestraft. De verdachte riskeert een levenslange gevangenisstraf en een boete van maximaal 5 miljoen Hongkongse dollar, omgerekend ruim een half miljoen euro.