Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man vliegt ongemerkt met 30 kilo drugs van Schiphol naar Hongkong

Man vliegt ongemerkt met 30 kilo drugs van Schiphol naar Hongkong

Crime

Vandaag, 10:26

Link gekopieerd

Op de luchthaven van Hongkong is maandag een 37-jarige man aangehouden die vanuit Nederland was gereisd. Dat meldt de douane in de Aziatische stad. In zijn ingecheckte bagage troffen douaniers afgelopen woensdag 30 kilo ketamine aan, samen met nicotinezakjes die verboden stoffen bevatten. In zijn handbagage zaten daarnaast illegale vapes.

Op Schiphol wist de man moeiteloos langs de controles te glippen. Pas bij aankomst in Hongkong ontdekten douanebeambten de drugs in zijn ingecheckte bagage. De man is direct gearresteerd. Zijn identiteit en nationaliteit zijn niet bekendgemaakt.

Ketamine is een verdovende drug die hallucinaties kan veroorzaken. Drugssmokkel wordt in de stadstaat bijzonder zwaar bestraft. De verdachte riskeert een levenslange gevangenisstraf en een boete van maximaal 5 miljoen Hongkongse dollar, omgerekend ruim een half miljoen euro.

Lees ook

Nederlander met 30 kilo xtc en ketamine gepakt in trein vlak over Duitse grens
Nederlander met 30 kilo xtc en ketamine gepakt in trein vlak over Duitse grens
Tientallen sloffen sigaretten spoelen aan langs kust Noord-Holland
Tientallen sloffen sigaretten spoelen aan langs kust Noord-Holland
320.000 sigaretten en 45.000 kilo tabak in illegale sigarettenfabriek gevonden
320.000 sigaretten en 45.000 kilo tabak in illegale sigarettenfabriek gevonden
Nederlander steekt zeilboot bij Tenerife in brand met 25 kilo cocaïne aan boord
Nederlander steekt zeilboot bij Tenerife in brand met 25 kilo cocaïne aan boord
Rechter verbiedt 24-uursstaking KLM-personeel op Schiphol
Rechter verbiedt 24-uursstaking KLM-personeel op Schiphol

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.