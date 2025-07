Nederlander steekt zeilboot bij Tenerife in brand met 25 kilo cocaïne aan boord

Een Nederlandse man riskeert een lange gevangenisstraf in Spanje, nadat hij werd betrapt met een flinke lading cocaïne op een zeilboot bij de Canarische Eilanden. Samen met een Franse medepassagier probeerde hij op bizarre wijze de drugs te verbergen: door de boot in brand te steken.

De Spaanse douane onderschepte de boot op ruim 90 kilometer uit de kust van Tenerife. Toen de twee mannen doorhadden dat ze gesnapt waren, besloten ze het vaartuig in lichterlaaie te zetten in een wanhopige poging om sporen te wissen. De boot begon al snel te zinken, maar voordat het zover was, wist de politie nog 25 kilo cocaïne uit het water te redden.

Aangehouden

De Nederlander en de Fransman zijn direct opgepakt. Een van hen liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt het Spaanse persbureau EFE. Wie van de twee het is, is nog niet bekendgemaakt.

De herkomst van de drugs lijkt Zuid-Amerika te zijn, maar wat de eindbestemming was, is nog onduidelijk. De autoriteiten vermoeden dat er mogelijk meer drugs aan boord waren dan wat uiteindelijk is gevonden. De mannen moeten waarschijnlijk jaren de cel in voor hun stunt op zee.