Helft van gepakte drugsuithalers Antwerpen komt uit Nederland

In het havengebied van Antwerpen zijn in de eerste helft van dit jaar 166 vermoedelijke uithalers gearresteerd. Het gaat om een recordaantal. De helft van hen heeft de Nederlandse nationaliteit, zo maakte de Belgische politie maandag bekend.

Over heel 2024 lag het aantal drugsgerelateerde arrestaties in de Antwerpse haven nog op 128. Onder de opgepakte uithalers waren dit jaar 37 minderjarigen, van wie 22 uit Nederland komen. Volgens de Belgische politie zetten criminele organisaties bewust kwetsbare jongeren in voor het risicovolle werk van het uithalen van drugs uit containers.

De andere helft van de verdachte uithalers bestaat vooral uit Belgen (57), maar ook Albanezen, Fransen en Marokkanen.

Kleinere partijen

Hoewel de totale hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in de Antwerpse haven is gedaald, neemt het aantal vondsten en arrestaties juist toe. Vermoedelijk kiezen drugssmokkelaars er steeds vaker voor om kleinere partijen te verzenden om het risico te spreiden, aldus de politie.

