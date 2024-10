Coolsingel wordt ‘Cokesingel': Rotterdam wijzigt straatnamen in strijd tegen drugs

In Rotterdam is een opvallende campagne van start gegaan om inwoners te waarschuwen voor de gevaren van harddrugs. De gemeente heeft elf straten tijdelijk omgedoopt met namen die verwijzen naar drugs. Zo wordt de bekende Coolsingel tijdelijk de ‘Cokesingel’ en verandert de Groene Hilledijk in de ‘Groene Pillendijk’. Deze actie maakt deel uit van een bredere bewustwordingscampagne over hard drugs en wat het met een omgeving doet als er veel gehandeld en gebruikt wordt.

De gemeente wil met deze actie het gebruik van drugs, zoals cocaïne, xtc en speed, bespreekbaar maken. Uit schattingen blijkt dat er dagelijks in Rotterdam zo’n 63.000 lijntjes coke, 2500 xtc-pillen en 11.000 porties speed worden gebruikt. De campagne wil gebruikers erop wijzen dat hun recreatieve gebruik bijdraagt aan de criminaliteit in de stad.

In de havenstad worden de laatste paar jaren ook veel jongeren ingezet om harddrugs uit zeecontainers te halen uit de haven. Het is snel verdienen voor deze zogenoemde uithalers:

1:42 Rotterdamse jongeren worden gelokt om drugs uit zeecontainers te halen: 2000 euro per kilo

Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer benadrukt de noodzaak van deze campagne: "We vinden een pilletje of lijntje op zaterdag bijna normaal, maar dat is het niet. Drugs hebben een donkere kant die onze stad zwaar treft." De posters met slogans zoals ‘Kijk verder dan je lijntje lang is’ moeten mensen aanzetten om na te denken over de impact van hun gedrag.

Deze 11 straatnamen krijgen tijdelijk een andere naam: Coolsingel wordt Cokesingel

Burgemeester Oudlaan wordt Burgemeester Out-laan

Emmalaan wordt MDMA-laan

Ketenstraat wordt Ketastraat

Laan op Zuid wordt Lijn op Zuid

Peppelweg wordt Pepweg

Rakstraat wordt Nakstraat

Wijnhaven wordt Lijnhaven

Zuidplein wordt Snuifplein

Groene Hilledijk wordt Groene Pillendijk

West-Kruiskade wordt West-Snuifkade