In 2024 fors minder drugs onderschept in haven Rotterdam dan jaar ervoor

In de Rotterdamse haven is in 2024 een kleine 26.000 kilo drugs onderschept. Dat is fors minder dan in 2023 toen ruim 45.000 kilo werd ontdekt. Dat maakte het Hit And Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, bekend.

Ook het aantal aangehouden uithalers daalde fors. Waar in 2023 nog 452 uithalers werden opgepakt, waren dat er vorig jaar 266. Het grootste deel van de arrestanten is tussen de 18 en 22 jaar oud. De jongste was 14 jaar oud en de oudste 63. Onder de opgepakte uithalers zaten 59 minderjarigen.

Aangescherpte beveiliging

De daling van het aantal uithalers zou te verklaren zijn door een aangescherpte beveiliging, denkt hoofdofficier van justitie van Zeeland-West-Brabant Mariëtte Bode. Zo is de douane begonnen met de inzet van drones voor de opsporing. Ook zijn voor de kleinere partijen drugs minder uithalers nodig, aldus Bode.

In de haven van Vlissingen is ruim 12.500 kilo onderschept, ruim 1300 kilo meer dan het jaar ervoor. Het HARC ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor een verband tussen de daling in Rotterdam en de lichte stijging in de regio Zeeland-West-Brabant. In totaal werd in Nederland 38.000 kilo drugs onderschept. Dat is ook flink lager dan de bijna 60 ton in 2023.

Risicospreiding

Ook in de haven van Antwerpen was vorig jaar een forse daling. De douane denkt dat een deel van de drugshandel in de Benelux is verplaatst naar Frankrijk en Spanje. In Frankrijk was vorig jaar een verdubbeling van de hoeveelheid in beslag genomen drugs. In Spanje werd een partij van 13.000 kilo cocaïne onderschept.

De totale handelswaarde van de in beslag genomen drugs is 917 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in 189 partijen in Rotterdam en elf in Vlissingen. In totaal zijn in Rotterdam 80 en in Vlissingen 25 strafrechtelijke onderzoeken gestart. HARC noemt het "opvallend" dat de grootte van de partijen onderschepte drugs is afgenomen. Er werden in 2024 115 partijen van minder dan 100 kilo gevonden, tegen 81 het jaar ervoor. "Mogelijk doen criminelen meer aan risicospreiding."

Toch werden er ook nog grote partijen in beslag genomen. Zowel in Rotterdam als in Vlissingen werd een partij van ruim 3600 kilo onderschept. In de haven van Moerdijk was de grootste partij er een van bijna 3100 kilo. Het aantal grote partijen, van duizend kilo of meer, daalde van 13 in 2023 naar 8 vorig jaar.

ANP