320.000 sigaretten en 45.000 kilo tabak in illegale sigarettenfabriek gevonden

In een loods in het Gelderse dorp Stroe is woensdag een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Bij een inval door een team van de douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zijn twaalf mannen aangehouden.

In de loods zijn onder meer 320.000 sigaretten, 45.000 kilo tabak en een grote hoeveelheid materialen voor de productie van sigaretten in beslag genomen. Alles is afgevoerd voor vernietiging.

"Bij binnenkomst trof het team een fabriek aan, uitgerust met een complete productielijn voor de vervaardiging van sigaretten. De loods was professioneel ingericht en voorzien van slaap- en verblijfsruimten voor de aanwezige arbeiders, wat wijst op langdurige en grootschalige productie", aldus de FIOD.

ANP