Ondanks verbod wordt tabak nog steeds verkocht in supermarkt of horeca

Niet iedereen houdt zich aan het verbod op de verkoop van tabaksproducten. Ondanks het verbod constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar dat niet alle supermarkten en horecagelegenheden zich daaraan hielden. Bij 21 procent van de eerste controles werden overtredingen vastgesteld. Vooral bij avondwinkels en kleinere supermarkten ging het mis, aldus de NVWA.

De zaken kregen eerst een waarschuwing, waarna bijna driekwart van de onderzochte gelegenheden geen sigaretten of vapes meer verkocht. Winkels of horecazaken die dat nog wel deden, kregen een boete.

Carlo hoeft geen sigaretten meer te kopen, want hij groeit zijn eigen tabak, is te zien in deze video:

1:49 Carlo kweekt zijn eigen tabak en betaalt daarmee geen cent belasting

Ook online worden nog steeds tabaksproducten aangeboden. Het aanbod heeft zich verplaatst van websites naar socialemediakanalen. De NVWA constateerde bijna 1900 overtredingen op sociale media.

Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer het "zorgelijk en onwenselijk" te vinden dat vooral jongeren nog zo makkelijk tabaksproducten kunnen krijgen.

ANP