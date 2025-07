Nederlander met 30 kilo xtc en ketamine gepakt in trein vlak over Duitse grens

Bij een controle op het Duitse treinstation Bad Bentheim is een 48-jarige Nederlander tegen de lamp gelopen met een flinke lading drugs in zijn bagage. Douanemedewerkers ontdekten in totaal 30 kilo xtc-pillen en 5 kilo ketamine. De straatwaarde van de vangst ligt rond de 440.000 euro. De drugs zijn in beslag genomen.

De man zat half juli in een internationale trein die vanuit Amsterdam onderweg was naar Berlijn. Volgens de Duitse douane viel hij op tijdens een controle op het station, vlak over de grens. "De passagier ontkende de vraag over verboden voorwerpen of verdovende middelen, die we altijd stellen als we een controle beginnen", zegt woordvoerder Leon-Marvin Freitag van de douane in Osnabrück.

Aanvankelijk vertelde de man dat hij de koffers had gekregen van iemand anders en dat hij de combinaties van de sloten niet wist. Toch ging hij na aandringen van de douane overstag en opende hij zijn bagage. Daarbij werden de xtc-pillen en ketamine gevonden.

De man is direct gearresteerd en de drugs zijn in beslag genomen. Hij werd later overgedragen aan het douane-onderzoeksbureau in Essen, dat de zaak verder onderzoekt.

