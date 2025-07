Tientallen sloffen sigaretten spoelen aan langs kust Noord-Holland

Op verschillende stranden in Noord-Holland zijn sigaretten aangespoeld, meldt NH Nieuws maandagavond. De douane bevestigt aan de regionale omroep dat er voor de kust van Egmond circa zestig sloffen zijn gevonden. Er loopt nu een onderzoek, omdat het mogelijk om smokkelwaar zou gaan. De douane surveilleert langs de kust om sloffen die mogelijk later nog aanspoelen snel te kunnen onderscheppen.

De sigaretten zouden zijn aangespoeld op het strand tussen Wijk aan Zee en Camperduin. In totaal zijn er volgens de douane zo'n 23.000 sigaretten gevonden, vermoedelijk van het merk L&M. De zoektocht naar aangespoelde pakjes is nog altijd gaande. Dat zou volgens de douane kunnen helpen om een compleet beeld te krijgen van wat er precies is aangespoeld en waar het vandaan komt, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Het is niet de eerste keer dat er verdovende middelen aanspoelen op het strand. Afgelopen november spoelden er in Scheveningen nog pakketten met honderden kilo's cocaïne aan. Daar gingen mensen vervolgens naarstig naar op zoek.

0:30 Mensen zoeken ook deze zondag nog steeds naar aangespoelde drugs

Drenkeling blijkt bijzondere vondst

De sigaretten werden zondagmiddag op bijzondere wijze ontdekt. De reddingsbrigade rukte uit na een melding van een mogelijke drenkeling bij Egmond aan Zee. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een persoon te gaan, maar om een vuilniszak vol sloffen sigaretten, zo'n 600 pakjes in totaal.

Later die dag vonden wandelaars op het strand nog een losse slof sigaretten. De Egmondse reddingsbrigade droeg de complete vangst over aan de politie, die vervolgens de douane inschakelde voor verder onderzoek. Ook op andere stranden, zoals in Bergen, werden door burgers aangespoelde pakjes sigaretten gevonden.

Een gratis pakje sigaretten zit er voor strandgangers in ieder geval niet in. Alle sigaretten zijn volgens de douane doorweekt met zeewater en daardoor niet meer te gebruiken. Het is mede daardoor lastig vast te stellen of het daadwerkelijk om smokkelwaar gaat of om een partij rookwaar van een schip die per ongeluk te water is geraakt, aldus de douane.