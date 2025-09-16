Nieuwe KLM-stakingen aangekondigd: op deze dagen heb je er last van

FNV heeft dinsdag nieuwe acties van grondpersoneel van KLM op Schiphol aangekondigd. Het gaat om twee werkonderbrekingen op 24 september en 1 oktober die respectievelijk zes en acht uur duren. KLM moest vorige week nog ruim honderd vluchten schrappen door een werkonderbreking die twee uur duurde. Ook deze woensdag vallen ongeveer honderd vluchten uit door een korte staking.

Grondmedewerkers laden bijvoorbeeld bagage in en uit, verslepen vliegtuigen of staan reizigers te woord. FNV en ook vakbond CNV zijn boos omdat KLM een cao-akkoord heeft gesloten met drie andere vakbonden. De bonden vinden onder meer dat de 14.000 KLM-grondmedewerkers koopkracht verliezen, wat de luchtvaartmaatschappij tegenspreekt.

De staking op 24 september duurt van 08.00 tot 14.00 uur, gevolgd door een werkonderbreking op 1 oktober van 06.00 tot 14.00 uur. FNV meldt verder op te trekken met CNV in het verder uitbreiden van de acties "zolang de directie weigert om met concrete voorstellen te komen".

'Laten ons niet afschepen'

FNV-bestuurder John van Dorland vindt dat KLM groepen werknemers tegen elkaar uitspeelt. "Piloten krijgen er extra bij, over de ruggen van het grondpersoneel. Wij laten ons niet afschepen", zegt hij. "We vinden het enorm vervelend voor de reizigers, maar kennelijk geeft de directie ons geen andere mogelijkheid dan staken."

Volgens CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah zijn de medewerkers "echt heel boos" en vinden zij dat de directie van KLM hen ongelijk behandelt. "De animo om mee te staken is groot en groeit met de dag", zegt hij.

