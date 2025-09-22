Grondpersoneel KLM legt werk neer, woensdag 119 vluchten geschrapt

KLM schrapt woensdag opnieuw vluchten door een staking van grondpersoneel. Het gaat in totaal om 119 vluchten, meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. FNV en CNV hebben een werkonderbreking van 06.00 uur tot 12.00 uur aangekondigd omdat ze boos zijn dat KLM een cao-akkoord heeft gesloten met drie andere vakbonden. Het is de derde woensdag op rij dat grondpersoneel het werk neerlegt.

Het gaat voor het overgrote deel om vluchten naar Europese bestemmingen. De woordvoerster meldt verder dat 70 vluchten een andere vertrektijd krijgen, later op de dag. Het is nog niet bekend hoeveel passagiers door de aanpassingen van het vluchtschema worden getroffen.

Eerdere stakingen

De werkzaamheden van grondmedewerkers bestaan onder meer uit bagage in en uitladen, het verslepen van vliegtuigen of reizigers te woord staan. De afgelopen twee weken legde grondpersoneel van KLM ook al het werk neer op woensdag. Dat leidde toen ook tot het schrappen van vele vluchten, met duizenden gedupeerde passagiers tot gevolg. FNV en CNV hebben voor volgende week woensdag een werkonderbreking van acht uur aangekondigd.

Hart van Nederland/ANP