KLM-grondpersoneel legt werk neer op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt

Op Schiphol hebben tientallen grondmedewerkers van KLM het werk neergelegd. De staking, die duurt van 08.00 tot 12.00 uur, is een actie van vakbonden FNV en CNV. Reden is onvrede over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie bonden. De luchtvaartmaatschappij heeft uit voorzorg ongeveer honderd vluchten geschrapt vanwege de werkonderbreking.

Grondpersoneel is verantwoordelijk voor onder meer het laden van bagage, het verslepen van vliegtuigen en het helpen van reizigers. Rond 08.30 uur verlieten tientallen medewerkers gezamenlijk de vertrekhal, onder applaus van een collega die nog aan het werk was.

Personeel staakt vaker op de grootste luchthaven van Nederland en dat zorgt geregeld voor problemen:

0:59 'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol

De staking leidt nog niet tot hinder voor andere vluchten op Schiphol. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven laten weten. Schiphol houdt de situatie volgens haar wel nauwlettend in de gaten.

ANP