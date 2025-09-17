Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KLM-grondpersoneel legt werk neer op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt

KLM-grondpersoneel legt werk neer op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt

Reizen

Vandaag, 09:42

Link gekopieerd

Op Schiphol hebben tientallen grondmedewerkers van KLM het werk neergelegd. De staking, die duurt van 08.00 tot 12.00 uur, is een actie van vakbonden FNV en CNV. Reden is onvrede over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie bonden. De luchtvaartmaatschappij heeft uit voorzorg ongeveer honderd vluchten geschrapt vanwege de werkonderbreking.

Grondpersoneel is verantwoordelijk voor onder meer het laden van bagage, het verslepen van vliegtuigen en het helpen van reizigers. Rond 08.30 uur verlieten tientallen medewerkers gezamenlijk de vertrekhal, onder applaus van een collega die nog aan het werk was.

Personeel staakt vaker op de grootste luchthaven van Nederland en dat zorgt geregeld voor problemen:

'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol
0:59

'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol

De staking leidt nog niet tot hinder voor andere vluchten op Schiphol. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven laten weten. Schiphol houdt de situatie volgens haar wel nauwlettend in de gaten.

ANP

Lees ook

Nieuwe KLM-stakingen aangekondigd: op deze dagen heb je er last van
Nieuwe KLM-stakingen aangekondigd: op deze dagen heb je er last van
KLM schrapt woensdag 100 vluchten vanwege staking op Schiphol
KLM schrapt woensdag 100 vluchten vanwege staking op Schiphol
KLM schrapt weer tientallen vluchten door staking grondpersoneel
KLM schrapt weer tientallen vluchten door staking grondpersoneel
Honderden medewerkers KLM staken op Schiphol: vluchten uit voorzorg geschrapt
Honderden medewerkers KLM staken op Schiphol: vluchten uit voorzorg geschrapt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.