KLM schrapt weer tientallen vluchten door staking grondpersoneel

KLM heeft woensdag opnieuw tientallen vluchten moeten schrappen vanwege een aangekondigde staking van het grondpersoneel. Dat blijkt uit de actuele vluchtinformatie op de website van Schiphol.

Vakbonden CNV en FNV roepen hun leden op om woensdagochtend vier uur lang het werk neer te leggen. Het gaat om medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen en reizigers te woord staan.

Personeel staakt vaker op de grootste luchthaven van Nederland en dat zorgt geregeld voor problemen:

0:59 'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol

Flinke hinder voor reizigers

De acties zorgen voor flinke hinder. Verschillende vluchten zijn al geschrapt nog voor de staking is begonnen. Reizigers die via Schiphol vertrekken, krijgen te maken met vertragingen en annuleringen. De geannuleerde vluchten zijn vooral voor Europese bestemmingen. Enkele intercontinentale vluchten zijn ook al geschrapt.

De luchtvaartmaatschappij kampt al langer met acties van het grondpersoneel. Vorige week moest KLM meer dan honderd vluchten annuleren door een eerdere staking. Toen werden ongeveer 27.000 reizigers geraakt.

Onvrede over salaris en werkdruk

Volgens de bonden is de onvrede onder het personeel groot. Zij vinden dat er betere afspraken moeten komen over werkdruk en beloning.

Voor reizigers betekent dit opnieuw onzekerheid over hun vakantie of zakenreis. KLM adviseert mensen hun vluchtstatus goed in de gaten te houden.

Hart van Nederland/ANP