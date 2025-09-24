Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer dan 100 vluchten geannuleerd door staking KLM-medewerkers Schiphol

Meer dan 100 vluchten geannuleerd door staking KLM-medewerkers Schiphol

Reizen

Vandaag, 07:24

Link gekopieerd

Het was al aangekondigd, maar honderden KLM-medewerkers staan deze ochtend weer bij de entree van luchthaven Schiphol. Ze hebben sinds 06.00 uur hun werk neergelegd, omdat ze niet te spreken zijn over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van het cao van de luchtvaartmaatschappij. Het gevolg: 119 vluchten zijn geannuleerd.

Het gaat dan vooral om Europese bestemmingen zoals Madrid, Dublin en Athene. De staking duurt tot 12.00 uur deze dag. De achterban van FNV en CNV is niet te spreken over de nieuwe cao. "Na meer dan 20 keer onderhandelen ligt er een mager voorstel zonder loonsverhoging en met meer flexibiliteit van jullie kant", staat er op de website van FNV over de actie.

Derde staking

De opkomst bij de actie is wat lager dan verwacht: de vakbond verwachtte tot negenhonderd mensen, maar volgens de politie zijn het er uiteindelijk 350. "De werkgever heeft medewerkers toch opgeroepen om te komen werken", aldus FNV-bestuurder John van Dorland. Hij spreekt wel over 'de grootste staking bij KLM ooit'.

Het is de derde staking van het grondpersoneel, die de afgelopen weken op dezelfde manier het werk al neerlegden. Mochten de vakbonden FNV en CNV er weer niet uitkomen met KLM, dan volgt er 1 oktober weer een staking, dan van 06.00 tot 14.00 uur. Drie andere vakbonden hebben wel al een akkoord gesloten.

ANP

Lees ook

KLM-grondpersoneel legt werk neer op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt
KLM-grondpersoneel legt werk neer op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt
Nieuwe KLM-stakingen aangekondigd: op deze dagen heb je er last van
Nieuwe KLM-stakingen aangekondigd: op deze dagen heb je er last van
KLM schrapt woensdag 100 vluchten vanwege staking op Schiphol
KLM schrapt woensdag 100 vluchten vanwege staking op Schiphol

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.