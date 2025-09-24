Meer dan 100 vluchten geannuleerd door staking KLM-medewerkers Schiphol

Het was al aangekondigd, maar honderden KLM-medewerkers staan deze ochtend weer bij de entree van luchthaven Schiphol. Ze hebben sinds 06.00 uur hun werk neergelegd, omdat ze niet te spreken zijn over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van het cao van de luchtvaartmaatschappij. Het gevolg: 119 vluchten zijn geannuleerd.

Het gaat dan vooral om Europese bestemmingen zoals Madrid, Dublin en Athene. De staking duurt tot 12.00 uur deze dag. De achterban van FNV en CNV is niet te spreken over de nieuwe cao. "Na meer dan 20 keer onderhandelen ligt er een mager voorstel zonder loonsverhoging en met meer flexibiliteit van jullie kant", staat er op de website van FNV over de actie.

Derde staking

De opkomst bij de actie is wat lager dan verwacht: de vakbond verwachtte tot negenhonderd mensen, maar volgens de politie zijn het er uiteindelijk 350. "De werkgever heeft medewerkers toch opgeroepen om te komen werken", aldus FNV-bestuurder John van Dorland. Hij spreekt wel over 'de grootste staking bij KLM ooit'.

Het is de derde staking van het grondpersoneel, die de afgelopen weken op dezelfde manier het werk al neerlegden. Mochten de vakbonden FNV en CNV er weer niet uitkomen met KLM, dan volgt er 1 oktober weer een staking, dan van 06.00 tot 14.00 uur. Drie andere vakbonden hebben wel al een akkoord gesloten.

ANP