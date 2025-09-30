Politie waarschuwt voor groot tekort: 350 miljoen per jaar extra nodig

De Nederlandse politie slaat alarm: elk jaar is er structureel minstens 350 miljoen euro extra nodig om alle taken goed uit te voeren. Dat staat in een beleidsdocument dat de politie dinsdag naar buiten bracht. Ook regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie en de Centrale Ondernemingsraad waarschuwen voor een dreigend miljoenentekort in 2030 als er geen extra steun komt.

Volgens de organisaties is het extra geld noodzakelijk om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid in Nederland op peil te houden. Als de politiek niet bijspringt, dreigt de politie tegen 2030 met een groot gat in de begroting te kampen.

De afgelopen tijd heeft de politie het onder meer druk met het handhaven van de openbare orde tijdens demonstraties. Vorige week moest de Mobiele Eenheid groots uitrukken bij een protest tegen een azc in Doetinchem. In de onderstaande video zie je hoe dat er toen aan toeging:

0:50 Politie ontruimt plein bij demonstratie tegen azc in Doetinchem

'Scherpe keuzes worden al gemaakt'

Politiekorpschef Janny Knol benadrukt dat het probleem verder gaat dan de organisatie zelf. "Onze mensen staan iedere dag klaar om Nederland veilig te houden. Dat kunnen we alleen doen als we de ruimte en middelen krijgen die daarvoor nodig zijn", zegt Knol. Ze stelt dat het uiteindelijk draait om de veiligheid van alle Nederlanders.

Op dit moment beschikt de politie over een jaarlijks budget van ruim 8,1 miljard euro, blijkt uit cijfers op de eigen website. Toch zegt de organisatie dat er al "hele scherpe keuzes" worden gemaakt om de tekorten terug te dringen.

ANP