Te zware stroomaansluiting? 300.000 huishoudens en bedrijven kunnen besparen

Zo'n 300.000 huishoudens en kleine bedrijven kunnen mogelijk geld besparen op hun stroomaansluiting. Zij hebben een zwaardere aansluiting dan ze daadwerkelijk nodig hebben en betalen daardoor onnodig meer. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Het verschil tussen de kosten van een standaardaansluiting en een zwaardere aansluiting kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. "Een zware aansluiting op het stroomnet is alleen nodig als je op hetzelfde moment verschillende zware apparaten gebruikt", aldus de toezichthouder. Het gaat dan bijvoorbeeld om een sauna, zwembad of verwarmde vijver.

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Efficiënter omgaan met aansluiting

Ook efficiënter omgaan met de aansluiting kan helpen. "Bijvoorbeeld door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten, of de elektrische auto langzamer op te laden."

Het verkleinen van een aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM verwacht overigens niet dat hierdoor automatisch ruimte vrijkomt op het overvolle stroomnet.