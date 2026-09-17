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Geen plek op stroomnet voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen

Geen plek op stroomnet voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen

Wonen

Vandaag, 21:35

Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende drie jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, meldt Netbeheer Nederland.

Het stroomnet in Nederland is al langer overvol. Maar een woordvoerder van Netbeheer Nederland stelt dat er in de eerste helft van dit jaar ook veel meer aanvragen zijn gedaan dan ooit. "We zien een enorme golf aan aanvragen."

Aantal aanvragen verdubbeld

Het aantal aanvragen voor kleinverbruikaansluitingen ligt ruim twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen voor nog te bouwen woningen hebben ingediend om niet op een wachtlijst te komen.

Meer dan de helft van de woningbouwaanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten op het net. Daarmee ligt het aantal woningen in lijn met de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, volgens de netbeheerders.

"Wanneer een project niet direct kan worden aangesloten, betekent dat niet dat het definitief onmogelijk is. De situatie op het stroomnet verandert voortdurend. Netuitbreidingen, slimmer gebruik van het net en wijzigingen in projectplanningen kunnen op een later moment extra ruimte opleveren", zegt de woordvoerder van de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland.

De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is.

Door ANP

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