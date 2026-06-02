OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jaren wachten op stroom: deze netbeheerder zet huishoudens op de wachtlijst

Jaren wachten op stroom: deze netbeheerder zet huishoudens op de wachtlijst

Wonen

Vandaag, 08:05

Link gekopieerd

Wil je een warmtepomp of elektrische kookplaat kopen? Let dan goed op. Netbeheerder Liander geeft je niet meer automatisch een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. De netbeheerder plaatst voor het eerst 7300 huishoudens en kleine ondernemers op een wachtlijst.

Deze huishoudens en ondernemers moeten misschien wel tot 3 jaar wachten voordat ze een warmtepomp of kookplaat kunnen toevoegen aan hun huis. Huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit en op sommige plekken op het stroomnet is het daardoor te druk geworden voor de aangevraagde aansluitingen.

Het kabinet buigt zich over een opvallend voorstel: consumenten een noodsignaal sturen als het stroomnet te vol raakt. In onderstaande video wordt het uitgelegd:

Krijgen we straks een NL-Alert: zet je wasmachine uit?
1:16

Krijgen we straks een NL-Alert: zet je wasmachine uit?

Huishoudens geraakt

Het overvolle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, hangt volgens Liander samen met de overstap op elektrisch verwarmen, koken en rijden.

"Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu ook huishoudens geraakt. Dat was onvermijdelijk", zegt Sarike van Wette, hoofd operationele zaken bij Liander, tegen De Telegraaf. Stedin maakte afgelopen maand al bekend dat ze een aansluitstop gingen invoeren voor nieuwe huizen.

3,5 miljoen huishoudens

Liander is verantwoordelijk voor het netwerk dat stroom en gas vervoert naar 3,5 miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. De netbeheerder waarschuwt dat niet in alle gevallen een zwaardere aansluiting nodig is, terwijl mensen die wel vaak standaard aanvragen als ze een nieuwe keuken of warmtepomp aanschaffen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Run op stroomaansluitingen uit angst voor wachtlijst'
'Run op stroomaansluitingen uit angst voor wachtlijst'
'Zet je wasmachine uit': Utrecht overweegt soort NL-Alert bij vol stroomnet
'Zet je wasmachine uit': Utrecht overweegt soort NL-Alert bij vol stroomnet
Brand in datacenter Almere zorgt nog dagen voor grote problemen
Brand in datacenter Almere zorgt nog dagen voor grote problemen
Stroomnet nu écht vol: geen nieuwe aansluitingen in regio Utrecht
Stroomnet nu écht vol: geen nieuwe aansluitingen in regio Utrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.