Jaren wachten op stroom: deze netbeheerder zet huishoudens op de wachtlijst

Wil je een warmtepomp of elektrische kookplaat kopen? Let dan goed op. Netbeheerder Liander geeft je niet meer automatisch een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. De netbeheerder plaatst voor het eerst 7300 huishoudens en kleine ondernemers op een wachtlijst.

Deze huishoudens en ondernemers moeten misschien wel tot 3 jaar wachten voordat ze een warmtepomp of kookplaat kunnen toevoegen aan hun huis. Huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit en op sommige plekken op het stroomnet is het daardoor te druk geworden voor de aangevraagde aansluitingen.

Het kabinet buigt zich over een opvallend voorstel: consumenten een noodsignaal sturen als het stroomnet te vol raakt. In onderstaande video wordt het uitgelegd:

1:16 Krijgen we straks een NL-Alert: zet je wasmachine uit?

Huishoudens geraakt

Het overvolle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, hangt volgens Liander samen met de overstap op elektrisch verwarmen, koken en rijden.

"Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu ook huishoudens geraakt. Dat was onvermijdelijk", zegt Sarike van Wette, hoofd operationele zaken bij Liander, tegen De Telegraaf. Stedin maakte afgelopen maand al bekend dat ze een aansluitstop gingen invoeren voor nieuwe huizen.

3,5 miljoen huishoudens

Liander is verantwoordelijk voor het netwerk dat stroom en gas vervoert naar 3,5 miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. De netbeheerder waarschuwt dat niet in alle gevallen een zwaardere aansluiting nodig is, terwijl mensen die wel vaak standaard aanvragen als ze een nieuwe keuken of warmtepomp aanschaffen.