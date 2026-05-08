Brand in datacenter Almere zorgt nog dagen voor grote problemen

Een brand in een datacenter in Almere zorgt nog altijd voor flinke problemen bij klanten van NorthC. Het bedrijf verwacht pas binnen 72 uur stap voor stap de stroomvoorziening weer op orde te hebben. Een vaste aansluiting op het stroomnet raakte door de brand beschadigd.

De brand brak donderdag uit en was pas laat op de avond onder controle. Volgens NorthC is de rookschade in de ruimtes met ICT-systemen beperkt gebleven. Toch zijn de gevolgen groot, omdat belangrijke systemen zonder stroom zitten.

Noodvoorziening moet problemen oplossen

Medewerkers zijn druk bezig met het aanleggen van een tijdelijke noodvoorziening. Daarvoor worden generatoren, UPS-systemen en stroomverdelers geplaatst. Ook moet ongeveer een kilometer aan kabels worden aangelegd om alles weer werkend te krijgen.

NorthC wil niet zeggen welke klanten precies zijn getroffen door de storing. Wel is duidelijk dat onder meer de Universiteit Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag nog altijd problemen hebben. Medewerkers kunnen daar door de storing niet in verschillende systemen.