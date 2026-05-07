Zeer grote brand bij datacenter in Almere, NL-Alert verstuurd

Bij een datacenter aan de Rondebeltweg in Almere is donderdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Boven de stad hangt een grote rookwolk die van veraf zichtbaar is. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse.

De brand woedt in een pand van NorthC Datacenters. Vanwege de omvang van het vuur is GRIP-1 afgekondigd en zijn extra hulpdiensten ingezet om de brand onder controle te krijgen. De brandweer gebruikt daarbij ook een crashtender, een speciaal brandweervoertuig dat normaal gesproken wordt ingezet bij vliegtuigbranden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

NL-Alert

Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Mensen wordt geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Universiteit Utrecht

In een magazine van de Universiteit Utrecht staat vermeld dat de universiteit servers heeft ondergebracht in het pand in Almere. De universiteit ondervindt daardoor gevolgen van de brand. Wat die gevolgen precies zijn, wordt nog onderzocht.