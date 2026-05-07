Zeer grote brand bij datacenter in Almere, NL-Alert verstuurd

Brand

Vandaag, 11:22

Bij een datacenter aan de Rondebeltweg in Almere is donderdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Boven de stad hangt een grote rookwolk die van veraf zichtbaar is. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse.

De brand woedt in een pand van NorthC Datacenters. Vanwege de omvang van het vuur is GRIP-1 afgekondigd en zijn extra hulpdiensten ingezet om de brand onder controle te krijgen. De brandweer gebruikt daarbij ook een crashtender, een speciaal brandweervoertuig dat normaal gesproken wordt ingezet bij vliegtuigbranden.

NL-Alert

Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Mensen wordt geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Universiteit Utrecht

In een magazine van de Universiteit Utrecht staat vermeld dat de universiteit servers heeft ondergebracht in het pand in Almere. De universiteit ondervindt daardoor gevolgen van de brand. Wat die gevolgen precies zijn, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

