Universiteit Utrecht dicht na brand datacenter Almere, meer organisaties getroffen

Een brand in een datacenter in Almere donderdag zorgt voor flinke problemen bij meerdere grote organisaties. De Universiteit Utrecht blijft vrijdag dicht omdat digitale systemen en toegangspassen niet goed werken. Door de storing werken digitale systemen en toegangspassen niet goed meer.

De brand brak donderdagochtend rond 08.45 uur uit bij datacenterbedrijf NorthC aan de Rondebeltweg in Almere. De brandweer rukte groots uit met meerdere spuit- en ladderwagens. Ook werden vier blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport ingezet. Inmiddels is de brand onder controle.

Te gevaarlijk binnen

De brandweer is donderdagavond bezig geweest de gevelplaten aan de zijkant van het pand te halen, om een beeld te krijgen van de situatie. Ook is een drone onderweg vanuit Brabant om de binnenkant van het pand te filmen. Het is te gevaarlijk om naar binnen te gaan, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland tegen Hart van Nederland.

NorthC zegt dat de schade later op de avond in kaart wordt gebracht tijdens een inspectie. Dan wordt bepaald wat er nodig is om de stroomvoorziening en connectiviteit zo snel mogelijk te herstellen, meldt het bedrijf op LinkedIn.

Studenten en medewerkers kunnen gebouwen niet in

De Universiteit Utrecht meldt dat medewerkers en studenten door de storing werk- en studieruimtes niet kunnen betreden. "De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen niet geboden worden. Ook heeft de storing nog steeds impact op inlogprocessen", laat de universiteit weten.

Studenten en medewerkers krijgen ook het dringende verzoek om vrijdag geen gebruik te maken van de digitale systemen van de universiteit. "Zo beperken we samen de druk op de systemen terwijl gewerkt wordt aan herstel."

Ook CBS en Transdev getroffen

Meerdere organisaties die gebruikmaken van het datacenter hadden donderdag last van de brand. Naast de Universiteit Utrecht, kampten o ok het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vervoersbedrijf Transdev, de Kamer van Koophandel (KVK) en verzekeraar Univé met storingen doordat zij gebruikmaken van het datacenter.