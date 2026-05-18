'Zet je wasmachine uit': Utrecht overweegt soort NL-Alert bij vol stroomnet

Het bekende harde geluid van een NL-Alert bij een grote brand of noodsituatie? Dat zou straks ook kunnen klinken als het stroomnet overbelast dreigt te raken. In de provincie Utrecht ligt namelijk een opvallend voorstel op tafel: inwoners via een soort noodmelding vragen om direct minder stroom te gebruiken. Denk aan het uitzetten van de wasmachine, frituurpan, oven of droger.

Volgens netbeheerder TenneT is het stroomnet op piekmomenten steeds voller. Vooral in Utrecht loopt de druk hard op. Vanaf 1 juli geldt daar zelfs een aansluitstop voor nieuwe elektriciteitsaansluitingen in een groot deel van de provincie. Voor grote bedrijven gold die beperking al langer. De angst is dat er storingen ontstaan als te veel mensen tegelijk stroom gebruiken.

Waarom is het stroomnet zo vol?

Nederland gebruikt steeds meer elektriciteit. Niet alleen door elektrische auto's en warmtepompen, maar ook doordat huishoudens zelf stroom opwekken met zonnepanelen. Die elektriciteit moet via hetzelfde netwerk worden verdeeld. Nieuwe hoogspanningsstations moeten voor verlichting zorgen, maar de bouw daarvan duurt nog jaren.

TenneT noemt het mogelijke NL-alert een noodmaatregel voor extreme piekmomenten. Consumenten zouden dan een dringend verzoek krijgen om tijdelijk minder stroom te gebruiken. Ook wordt gekeken naar prijsprikkels, waarbij stroom op rustige momenten goedkoper wordt.

Ondernemersorganisaties slaan intussen alarm en roepen het kabinet op om netcongestie als nationale crisis te behandelen. Zij vrezen grote gevolgen voor bedrijven, woningbouw en de economie.