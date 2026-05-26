'Run op stroomaansluitingen uit angst voor wachtlijst'

Vandaag, 07:43

Huishoudens vragen steeds vaker een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan. Netbeheerders zien het aantal aanvragen flink stijgen, nadat bekend werd dat delen van het stroomnet vanaf 1 juli op slot gaan voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag.

Volgens Enexis is sprake van een sterke toename van aanvragen. Ook Stedin ziet een forse stijging. Daar lag het aantal aanvragen voor een zwaardere huisaansluiting in april vier keer hoger dan het maandgemiddelde.

Netbeheerder TenneT wil consumenten tijdens piekmomenten via een soort NL-Alert oproepen minder stroom te gebruiken:

Waarom vragen mensen extra stroom aan?

In april maakten Stedin en TenneT bekend dat het stroomnet in grote delen van Utrecht vanaf 1 juli grotendeels op slot moet om overbelasting en storingen te voorkomen. Nieuwe aanvragen kunnen daardoor op een wachtlijst terechtkomen.

Veel huishoudens vrezen dat hun huidige aansluiting straks niet genoeg capaciteit heeft voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal, boiler of elektrische kookplaat. Ook zelfstandigen en mkb-bedrijven proberen volgens netbeheerders de schaarste voor te zijn.

Voorrangslijst

Volgens netbeheerders spelen de problemen vooral tijdens piekmomenten in de avonduren. Toezichthouder ACM verdeelt de schaarse ruimte op het net via een voorrangslijst. Ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en hulpdiensten krijgen daarbij voorrang.

Door Redactie Hart van Nederland

